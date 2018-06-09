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Мощный ураган в Индии унес жизни не менее 30 человек
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Мощный ураган в Индии унес жизни не менее 30 человек 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Мощные грозовые ливни и шквалистый ветер в пятницу вечером обрушились на индийский штат Уттар-Прадеш. По меньшей мере 30 человек погибли и еще порядка 20 серьезно пострадали.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, причиной травм и гибели людей стали упавшие деревья, обрушение кровли и удары молний. Ливни разразились на фоне экстремальной жары, температура воздуха превышала 42 градуса. Как минимум два человека умерли от теплового удара.
В начале июня от подобной непогоды в Уттар-Прадеше погибли более 15 человек.
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