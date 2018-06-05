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Вулкан Эбеко активизировался на Курилах
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Вулкан Эбеко активизировался на Курилах 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Charism Sayat
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир днём во вторник выбросил столб пепла на высоту до трёх километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"На вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту до 3 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 8 километров в восточном направлении от исполина", — говорится в сообщении.
Отмечается, что установлен "оранжевый" цветовой код авиационной опасности. Это означает, что активность вулкана может повлиять на низколетящие самолеты и работу аэропорта Северо-Курильска.
Вулкан Эбеко, расположенный в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского, "проснулся" в ноябре 2016 года, с тех пор он регулярно выбрасывает пепел. Ученые называют это нормальным явлением. Высота вулкана — 1156 метров.
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