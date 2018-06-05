Из-за шутки про бомбу пассажиры самолета выпрыгнули на крыло

Инцидент произошел в аэропорту Индонезии , на борту лайнера тайского лоукостера Lion Air. Прямо перед взлетом один из пассажиров в ходе конфликта с бортпроводником прокричал, что спрятал в салоне бомбу.

Пилот обратился к пассажирам с просьбой сохранять спокойствие, но призыв не возымел действия. Один из пассажиров выбил дверь аварийного выхода и спрыгнул на крыло. За ним последовали остальные. В результате паники люди люди начали прыгать на двигатель лайнера. Всего лайнер таким образом «покинули» десять человек, несколько из них получили переломы, сообщают РИА «Новости»

Шутника сняли с рейса после инцидента. В свое оправдание он сообщил, что другой пассажир не имел права выламывать дверь. Сейчас оба мужчины задержаны, им грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в столичном аэропорту «Внуково» сотрудники полиции задержали пассажира рейса в Махачкалу , который перед вылетом пригрозил взорвать самолет. После посадки в воздушное судно мужчина, возвращавшийся домой в Махачкалу, стал вести себя неадекватно и агрессивно, а позднее заявил экипажу, что взорвет борт.