Программа «Безопасные и качественные дороги» поможет отремонтировать 86 км дорог Махачкалы

Программа «Безопасные и качественные дороги» поможет отремонтировать 86 км дорог МахачкалыВ рамках приоритетной федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Махачкале будет отремонтировано и приведено в нормативное состояние 86 км внутригородских дорог и 40 км подъездных, сообщают в администрации города.

В ходе совещания в мэрии обсудили формирование федеральной программы и на 2019 год. Как отметил мэр, работа по формированию улиц, подлежащих ремонту в следующем году, уже начата.

Для усиления работы администрации было рекомендовано работать совместно с ресурсоснабжающими и сетевыми предприятиями.

Фото: tkr.su