Ещё
Программа «Безопасные и качественные дороги» поможет отремонтировать 86 км дорог Махачкалы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

Программа «Безопасные и качественные дороги» поможет отремонтировать 86 км дорог Махачкалы 

Mirmol.ru 37 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Программа «Безопасные и качественные дороги» поможет отремонтировать 86 км дорог МахачкалыВ рамках приоритетной федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Махачкале будет отремонтировано и приведено в нормативное состояние 86 км внутригородских дорог и 40 км подъездных, сообщают в администрации города.
В ходе совещания в мэрии обсудили формирование федеральной программы и на 2019 год. Как отметил мэр, работа по формированию улиц, подлежащих ремонту в следующем году, уже начата.
Для усиления работы администрации было рекомендовано работать совместно с ресурсоснабжающими и сетевыми предприятиями.
Фото: tkr.su
Mirmol.ru: последние новости
Аэропорт Дагестана принял более 100 тысяч пассажиров за май Слава богу не голый: Владимир Путин рассказал почему любит фотографироваться с голым торсом Liftup опубликовал рейтинг российских вузов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе61
Поклонская ответила на обвинения в безумии137
Банки получили право блокировать карты россиян179
Украинский режиссёр покончил с собой59
В Донбассе погиб брат Гонгадзе90
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
01:11
Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение