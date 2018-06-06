Авиакомпания Tunisair выполнила первый рейс из Монастира во Внуково

Аэропорт Внуково принял первый рейс авиакомпании Tunisair, сообщили в пресс-службе авиагавани.

«В международном аэропорту Внуково 6 июня состоялась встреча первого рейса авиакомпании Tunisair. Авиакомпания Tunisair теперь выполняет рейсы из Внуково в Монастир по средам (вылет в 4:05), субботам (вылет 2:05) и четвергам (4:45), а также авиакомпания совершает полеты из аэропорта Внуково в город Тунис по понедельникам (вылет в 3:45)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы Монастир-Москва осуществляются по вторникам (вылет в 20:50), пятницам (вылет в 19:35), средам (вылет в 21:50), перелет по маршруту Тунис-Москва выполняется по воскресеньям (вылет в 21:10). Вылет всех рейсов указан по местному времени.