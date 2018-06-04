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СМИ сообщили о 56 погибших при извержении вулкана
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СМИ сообщили о 56 погибших при извержении вулкана 

РИА Новости 54 минуты назад
ПОЖАРНЫЕ СООБЩАЮТ О 56 ПОГИБШИХ ПРИ ИЗВЕРЖЕНИИ ВУЛКАНА В ГВАТЕМАЛЕ — ГАЗЕТА
Пепел, дым и огонь\: Гватемала после извержения смертоносноого вулкана Фуэго
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