Ещё
Жителей Москвы предупредили о грозе с сильным ветром 5 июня через СМС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей Москвы предупредили о грозе с сильным ветром 5 июня через СМС 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
ГУ МЧС России по столице через СМС предупредило жителей города о грозе и сильных порывах ветра до 18 метров в секунду 5 июня.
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 5 июня из-за грозы и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду.
«Росгидромет: 5 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует быть более внимательными и осторожными.
В Подмосковье и Москве 5 июня будет облачно с прояснениями, местами пройдет сильный дождь, ожидается гроза. Температура в течение суток составит плюс 13-15 градусов. Порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.
РИАМО: последние новости
Схема проезда на парковки у аэропорта «Внуково» изменяется с понедельника Методички по борьбе с подтоплениями создадут для подмосковных СНТ Синоптики предупредили об усилении ветра в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина закрыла Азовское море355
«Потеря» Петербурга, оправдание Киселева и другие события дня56
Рубль скоро упадет106
Известный певец попал в аварию из-за уснувшего таксиста31
Путин провел масштабные увольнения силовиков214
Видео
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
06:39
Российского олигарха оставили без денег
Компании
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
02:52
В Сети высмеяли «последнее прощай» Порошенко
В мире Украина
01:04
Путин провел масштабные увольнения силовиков
Политика Криминал
00:40
За шпионаж в РФ украинца посадили на 12 лет
Происшествия
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:39
Бабченко выставил счет за интервью
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение