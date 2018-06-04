Жителей Москвы предупредили о грозе с сильным ветром 5 июня через СМС

ГУ МЧС России по столице через СМС предупредило жителей города о грозе и сильных порывах ветра до 18 метров в секунду 5 июня.

Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 5 июня из-за грозы и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду.

Росгидромет : 5 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует быть более внимательными и осторожными.

В Подмосковье и Москве 5 июня будет облачно с прояснениями, местами пройдет сильный дождь, ожидается гроза. Температура в течение суток составит плюс 13-15 градусов. Порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.