Аэропорт гватемальской столицы возобновил работу после извержения вулкана

МЕХИКО , 4 июн — РИА Новости . Аэропорт гватемальской столицы «Аурора» в понедельник возобновил работу после извержения вулкана Фуэго, засыпавшего пеплом взлетно-посадочную полосу, сообщает главное управление гражданской авиации страны.

В первую очередь аэропорт будет использоваться как отправная точка для доставки гуманитарной помощи и эвакуации пострадавших, отмечает управление. Для этой цели коммерческое объединение Aeroclub de Guatemala предоставило свои небольшие самолеты на безвозмездной основе.

Аэропорт также открыт для коммерческих рейсов, однако в течение дня возможны некоторые отставания от графика.