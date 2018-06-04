В МЧС РТ напомнили, как вести себя во время шторма 

Напомним, ранее в Гидрометцентре РТ выпустили очередное штормовое предупреждение — в данном случае, на 5 июня. Как ранее сообщал «Казанский репортер», скорость ветра может достигнуть 25 метров в секунду. Спасатели советуют татарстанцам не находиться рядом с линиями электропередач во время шторма, не искать убежища у деревьев или металлических конструкций. Кроме того, не следует пытаться спрятаться у витрин, которые могут легко разбиться. Если шторм застал вас на улице, постарайтесь спрятаться в подвал здания или подъезд дома. Водителям не стоит при плохих погодных условиях выезжать на дальние расстояния. А если гроза началась в дорогу, лучше всего остановиться и переждать ее. Машину не следует оставлять под деревьями. Они могут упасть и повредить автомобиль. Дома во время грозы стоит выключить электроприборы и закрыть окна.