Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре жилого дома на западе Москвы

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Спасатели вытащили из горевшей квартиры в столичном районе Выхино-Жулебино четырех жильцов, один человек в результате происшествия пострадал.

Инцидент произошел в квартире на девятом этаже в доме 26, корпус 1 на улице Ташкентская.

Уточняется, что один из них был передан для осмотра врачам. В ведомстве добавили, что пожарные потушили возгорание.