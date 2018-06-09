Ещё
Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре жилого дома на западе Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре жилого дома на западе Москвы 

Вечерняя Москва 9 июня 2018
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
Спасатели вытащили из горевшей квартиры в столичном районе Выхино-Жулебино четырех жильцов, один человек в результате происшествия пострадал.
Инцидент произошел в квартире на девятом этаже в доме 26, корпус 1 на улице Ташкентская.
— Происходило возгорание площадью семь квадратных метров. Спасены четыре человека, — рассказали агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
Уточняется, что один из них был передан для осмотра врачам. В ведомстве добавили, что пожарные потушили возгорание.
Вечерняя Москва: последние новости
Одномоторный самолет потерпел крушение в Висконсине Власти Гватемалы объявили красный уровень опасности из-за вулкана Фуэго Почти 280 бригад Мосводостока дежурят из-за ожидаемых ливней
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иордания объяснила разрыв соглашения с Россией264
Ургант прояснил ситуацию с израильским гражданством111
Избитый россиянин предупредил Грузию о последствиях169
В США рассказали об уникальности С-500116
У ресторана Бузовой произошло ЧП53
Видео
00:15
У ресторана Бузовой произошло ЧП
Шоу-бизнес
02:59
В Эстонии арестовали российское судно
В мире
02:47
В США рассказали об уникальности С-500
Армия
04:02
Минобороны анонсировало новый удар США по Сирии
В мире
03:33
Россиян предупредили о резком росте цен на молоко
Экономика Личный счет
02:24
Трамп открыл России окно в Европу
США В мире
00:33
Иордания объяснила разрыв соглашения с Россией
Экономика Компании
03:30
На Россию обрушился «ледовый апокалипсис»
Общество Погода
00:56
Свиридова оконфузилась на «Кинотавре»
Шоу-бизнес
04:00
«Не может быть такого». Захарова о фото Трампа и Меркель
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение