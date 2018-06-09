Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре жилого дома на западе Москвы 

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
Спасатели вытащили из горевшей квартиры в столичном районе Выхино-Жулебино четырех жильцов, один человек в результате происшествия пострадал.
Инцидент произошел в квартире на девятом этаже в доме 26, корпус 1 на улице Ташкентская.
— Происходило возгорание площадью семь квадратных метров. Спасены четыре человека, — рассказали агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
Уточняется, что один из них был передан для осмотра врачам. В ведомстве добавили, что пожарные потушили возгорание.