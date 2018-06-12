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Сотрудники МЧС Москвы спасли пять человек во время пожара в квартире
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Сотрудники МЧС Москвы спасли пять человек во время пожара в квартире 

Москва меняется 12 июня 2018
Фото: Москва меняется
Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter столичных спасателей.
На пожаре в квартире на ул. Красного маяка спасены 5 человек.
https://t.co/FNNJt3XWqs
МЧС МОСКВЫ (@emercom_press)
June 11, 2018
11 июня 2018 года в 14:29 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Красного Маяка, 13к2.
Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли и приступили к тушению загорания в квартире на 1 этаже.
Благодаря оперативным действиям в 14:49 пожар был ликвидирован на площади 8 кв. метров.
В ходе тушения пожара были спасены 5 человек. Сведений о пострадавших не поступало.
Для ликвидации пожара были направлены 7 подразделений (22 человека личного состава).
Сообщение Сотрудники МЧС Москвы спасли пять человек во время пожара в квартире появились сначала на Москва Меняется.
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