Сотрудники МЧС Москвы спасли пять человек во время пожара в квартире

Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter столичных спасателей.

На пожаре в квартире на ул. Красного маяка спасены 5 человек.

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June 11, 2018

11 июня 2018 года в 14:29 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Красного Маяка, 13к2.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли и приступили к тушению загорания в квартире на 1 этаже.

Благодаря оперативным действиям в 14:49 пожар был ликвидирован на площади 8 кв. метров.

В ходе тушения пожара были спасены 5 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Для ликвидации пожара были направлены 7 подразделений (22 человека личного состава).

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