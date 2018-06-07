Пятерых человек спасли сотрудники МЧС при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

В столичном районе Бабушкинский произошло возгорание в квартире, при его ликвидации сотрудники МЧС спасли пятерых человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном управлении МЧС России. «7 июня в 19:38 в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Анадырский проезд, д. 5, корп. 1. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли и приступили к тушению возгорания на общей площади 10 кв м в квартире на втором этаже. В ходе проведения работ по ликвидации возгорания спасены пять человек», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в 20:02 пожар был ликвидирован.