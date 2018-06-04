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Свалка полыхает на левом берегу Дона
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Путин провел масштабные увольнения силовиков
Путин провел масштабные увольнения силовиков

Свалка полыхает на левом берегу Дона 

Деловое сообщество 44 минуты назад
Скопление мусора на левом берегу реки Дон загорелось сегодня, 4 июня. Пожар полыхает на улице 2-я Луговая, на месте работают специалисты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.
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