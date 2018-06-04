В Нижнем Новгороде пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

3 июня коло 11:30 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Куйбышева в Московском районе областного центра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

На момент прибытия первых спасателей на 5-м этаже дома было сильное задымление. В квартире, где возник пожар, спасатели обнаружили мужчину, на него надели маску и вывели на свежий воздух. 56-летний пострадавший получил отравление продуктами горения и был госпитализирован.

В это время по лестничным маршам эвакуировали семерых жителей дома. В результате пожара обгорело имущество на площади 15 квадратных метров. В ликвидации пожара и его последствий было задействовано 14 спасателей и 5 единиц техники. Причиной происшествия стала неосторожность при курении.

Напомним, в Семеновском районе пенсинерка погибла при пожаре в своем доме.