МЧС: во Владимирской области ожидаются грозы и сильный ветер

Грозы и дожди ожидаются во Владимирской области 4 и 5 июня, сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер западный, 5—10 метров в секунду. Ночью порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, днем — до 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — до +18 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны отключения электроснабжения, падение деревьев и слабоукрепленных рекламных щитов, ДТП.

ГУ МЧС рекомендует жителям региона во время грозы не выходить на улицу. Автомобили лучше не оставлять возле деревьев и рекламных щитов.