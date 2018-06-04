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МЧС: во Владимирской области ожидаются грозы и сильный ветер
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МЧС: во Владимирской области ожидаются грозы и сильный ветер 

АиФ Владимир 59 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Грозы и дожди ожидаются во Владимирской области 4 и 5 июня, сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ветер западный, 5—10 метров в секунду. Ночью порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, днем — до 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — до +18 градусов.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны отключения электроснабжения, падение деревьев и слабоукрепленных рекламных щитов, ДТП.
ГУ МЧС рекомендует жителям региона во время грозы не выходить на улицу. Автомобили лучше не оставлять возле деревьев и рекламных щитов.
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