Авиакомпания «Руслайн» откроет шестидневное авиасообщение между Москвой и Саратовом

Как сообщалось ранее, «Руслайн» вошла в число авиакомпаний, которой передали для перевозки пассажиров компании «Саратовские авиалинии», прекратившей операционную деятельность с 31 мая из-за отзыва сертификата.

По данным авиакомпании, рейсы начнут выполняться с четверга, 7 июня, вылеты будут осуществляться из московского аэропорта Внуково. «Полеты будут выполняться шесть раз в неделю», — отметили в пресс-службе.

В авиакомпании уточнили, что перевозки будут осуществляться на лайнерах Bombardier CRJ-100/200, рассчитанных на 50 пассажиров. Вылеты из Внуково будут осуществляться с понедельника по пятницу, а также в воскресенье дважды в день — в 19:40 и 20:30 мск. Вылеты из аэропорта Саратова будут производится с понедельника по субботу в 7:45 и 9:00 по местному времени. Время в пути составит 1,5 часа.

Росавиация объяснила решение аннулировать сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» несоответствием авиакомпании требованиям по безопасности полетов. Проверки показали несоблюдение экипажами режима рабочего времени и отдыха, а также факты допуска пилотов к рейсам без повторного медосмотра. Проверки «Саратовских авиалиний» начались после крушения Ан-148 авиакомпании в Подмосковье 11 февраля.