На улице будет опасно: ярославские спасатели вновь выпустили экстренное предупреждение

Ярославские спасатели вновь предостерегают: сегодня на улице будет опасно. Шквалистый ветер обрушится на город и сохранится до позднего вечера.

Спасатели советуют всем обходить стороной старые деревья и плохозакреплённые рекламные конструкции. Также в МЧС прогнозируют большое количество ДТП.

Напомним, несколько дней назад настоящий ураган парализовал город: падали деревья и летали остановки.