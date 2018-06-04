Ещё
На улице будет опасно: ярославские спасатели вновь выпустили экстренное предупреждение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин провел масштабные увольнения силовиков
Путин провел масштабные увольнения силовиков

На улице будет опасно: ярославские спасатели вновь выпустили экстренное предупреждение 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ярославские спасатели вновь предостерегают: сегодня на улице будет опасно. Шквалистый ветер обрушится на город и сохранится до позднего вечера.
— На территории Ярославля ожидается усиление ветра до 15–18 метров в секунду, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Спасатели советуют всем обходить стороной старые деревья и плохозакреплённые рекламные конструкции. Также в МЧС прогнозируют большое количество ДТП.
Напомним, несколько дней назад настоящий ураган парализовал город: падали деревья и летали остановки.
76.ru: последние новости
Проткнуло насквозь: в Ярославле снесённое ураганом дерево пронзило иномарку Грозы, град и шквалистый ветер: спасатели выпустили экстренное предупреждение На Ярославль обрушился ураган: хроника дня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подписал ответ США274
Россию решили вернуть в G897
Умерла Наталия Сорокина3
Украина испытала пожирающую себя ракету83
Бабченко выставил счет за интервью55
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
00:40
За шпионаж в РФ украинца посадили на 12 лет
Происшествия
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:39
Бабченко выставил счет за интервью
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
02:54
СБУ «доказала» госизмену Савченко
Украина В мире
03:48
Путин подписал ответ США
Политика Конфликты
02:37
«Шёл за хлебом — был убит»: «смерть» Бабченко высмеяли
Общество
05:29
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение