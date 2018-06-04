Ситуация с лесным пожаром в провинции Хэйлунцзян обостряется

Харбин , 4 июня / Синьхуа / — По состоянию на 15:00 сегодняшнего дня, протяженность фронта лесного пожара, перекинувшегося в воскресенье после полудня с территории национального природного заповедника «Ханьма» в автономном районе Внутренняя Монголия на территорию национального природного заповедника «Хучжун» в провинции Хэйлунцзян, увеличилась до 10 км. При этом передняя линия огня передвинулась вглубь Хэйлунцзяна на 2,87 км. Об этом сообщило местное ведомство по борьбе с лесными пожарами.

На локализацию и тушение пожара мобилизованы дополнительные силы. На данный момент общее число сотрудников противопожарной службы и лесной полиции, ведущих борьбу с пожаром, достигло 3600 человек. Вместе с этим были задействованы вертолеты и большое количество наземной техники. Однако пока установить эффективный контроль над пожаром не удалось.

Национальный природный заповедник «Хучжун» находится на севере гор Большой Хинган. Тушение пожара в заповеднике серьезно затрудняет то, что охваченные огнем районы находятся на высоте более 1200 м над уровнем моря и там произрастают стланиковые сосны, которые легко воспламеняются из-за высокого содержания масла. -0-