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Синоптики предупредили об усилении ветра в Москве
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Синоптики предупредили об усилении ветра в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В столице объявили предупреждение об усилении ветра, вечером в городе могут выпустить еще одно предупреждение о приближении холодного атмосферного фронта, сообщила РИАМО в понедельник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Московское метеобюро выпустило предупреждение о том, что у нас до 21 часа будут порывы ветра достигать, а где-то превышать 15 метров в секунду», — сказала Позднякова.
Она добавила, что есть вероятность, что вечером будет выпущено еще одно предупреждение о приближении холодного атмосферного фронта, который принесет ливневые дожди и грозы.
Ранее на понедельник в Московском регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Этот уровень продлили и на 5 июня из-за ожидающихся порывов в 18 метров в секунду.
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