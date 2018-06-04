Команды-путешественницы: кого в России ждет самая дальняя дорога

Чемпионат мира по футболу в России пройдет на 12 стадионах в 11 городах. С учетом размеров страны это может стать важным фактором — длительные перелеты изматывают спортсменов, а болельщикам сложнее добираться до арен, чтобы поддержать своих. «МИР 24» проверил, каким командам из-за жребия и выбора базы придется особенно сложно, а какие получат дополнительное преимущество.

Неудачники

По совокупности факторов сложнее всего, по всей видимости, придется Египту . Впервые попавшей на главный турнир в мировом футболе сборной придется пролететь минимум 8,5 тыс. км. И эти трудности на фоне того, что главная звезда команды — нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах — восстанавливается от травмы.

Санкт-Петербурга и Египет выбрал базу в Грозном , и оттуда ему лететь и возвращаться из Екатеринбурга Волгограда . Если комада пройдет дальше, то опять вернется в Грозный (это уже более 9 тыс. км) и полетит либо в Сочи , либо Москву . Фанатам египтян только в группе надо пролететь почти 3,4 тыс. км.

Не слишком думали о факторе базы и в Нигерии . Из Ессентуков команде предстоит преодолеть не менее 7 тыс. км, а при выходе в 1/8 финала — 8,9 тыс. км и после этого отправиться в Казань или в Нижний Новгород. Что касается болельщиков африканских «суперорлов», то их ожидают не менее 3,3 тыс. км. Столько же, кстати, придется на долю испанцев. Более того, если команда займет второе место в группе В, то им надо будет улетать из Калининграда в Сочи — около 2 тыс. км.

Швейцарии, Дании и Южной Кореи с Вряд ли рады жребию команды Польши Бразилией — им лететь как минимум 6,5 тыс. км, 6,3 тыс. км, 6,2 тыс. км и по 6 тыс. км.

Впрочем, датским болельщикам, напротив, повезло больше других — им на матчи группового этапа лететь всего 1,2 тыс. км, да и стартовать с Саранска

Швейцарцам же впору возмутиться — 3,1 тыс. км. А если не считать египтян и нигерийцев, то совсем плохи дела у перуанцев: 3,1 тыс. км по России и 13 тыс. км до первого матча в Саранске. В совокупности ничего хуже придумать нельзя. Однако и пропустить нельзя — в последний раз Перу боролась за Кубок мира в 1982 году.

Счастливчики

Болельщики команды Колумбии могут заранее считать себя победителями. Им ехать сначала из Саранска в Казань, а затем из Казани в Самару — не более 600 км. Скорее всего, они обойдутся поездами и автобусами. Команда тоже не стала селиться возле уральских гор, а выбрала деревню под Казанью. Так что проехать им придется всего около 900 км (1,2 тыс., если выйдут в следующую стадию). Да и там матч может пройти в Москве (хотя может и заметно более далеком Ростове-на-Дону).

Также фанатов удалось порадовать аргентинцам, исландцам и Саудовской Аравии — 1,3 тыс. км. Причем первые и вовсе останутся в самом центре турнира: Москва, Нижний Новгород и Петербург (1,3 тыс. км), вторые же уедут на юг.

И сами аргентинские футболисты не испытают неудобств — их база расположена в Московской области , и в 1/8 финала они отправятся в Нижний Новгород или Казань. Исландцам с базой в Геленджике полетать придется больше (4,2 тыс. км и 4,5 тыс. в случае выхода), а Саудовской Аравии с базой в Санкт-Петербурге — почти 6 тыс. км.

Странное

Вечно недовольным англичанам будет чем повозмущаться и на этот раз. Но винить в этом некого: выбрав в качестве базы Санкт-Петербург, они обрекли себя на полеты в Волгоград, Нижний Новгород и Калининград (5,7 тыс. км минимум и 6,9 тыс. км в случае выхода в плей-офф). Для болельщиков все не так плохо: между матчами группового этапа надо преодолеть всего 2,3 тыс. км. Впрочем, на турнир надо лететь сразу в Волгоград, а на 1/8 финала — из Калининграда в Москву или Ростов-на-Дону.

Теплолюбивые бразильцы предпочли полетать подольше, зато жить в Сочи. Оттуда им на второй и третий матчи лететь в Москву и Петербург. И затем отправляться либо в Самару, либо в Санкт-Петербург. Но болельщикам жаловаться точно не на что: групповой этап для них — это 2,1 тыс. км. Не лишним будет вспомнить, что поклонники пентакампеонов привыкли к большим расстояниям.

То же место базирования — Сочи — выбрали поляки и получили почти 7 тыс. км полетов. И опять же фанаты могут считать себя счастливчиками. Мало того, что им до России совсем недалеко, так и города по порядку — Москва, Казань и Волгоград.

В самое странное положение выбором базы — Санкт-Петербург — себя поставила команда Южной Кореи. Ей предстоит играть в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Казани, то есть до каждого стадиона лететь от 1 тыс. до 1,5 тыс. км. При этом от дома это практически самый удаленный, не считая Калининграда, город.

Россия

Что касается сборной России, то режим у нее более чем щадящий: Москва, Санкт-Петербург и Самара. Всего 2,1 тыс. км если команда не попадет в плей-офф и 3 тыс. — если сумеет обойти хотя бы двух соперников.

К слову, нынешний чемпионат мира окажется для болельщиков более комфортным, чем предыдущий. Ведь в России с запада на восток, от Калининграда до Екатеринбурга, «всего лишь» 2,5 тыс., а с севера на юг — от Санкт-Петербурга до Сочи — около 2 тыс. км. В то время как в Бразилии, в ходе чемпионата мира четыре года назад, из Манауса до Порту-Аллегри болельщикам надо было пролететь более 3 тыс. км, а от Манауса до Салвадора — 2,6 тыс. км. Да и городов было не 11, а 12.

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