Скорость ветра до 25 м/с: Татарстан предупредили о шквале и граде 

Гидрометцентр РТ выпустил штормовое предупреждение. Погода может испортиться днем и вечером вторника, 5 июня. Скорость ветра составит от 15 до 20 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 20 и 25 метров в секунду. Кроме того, с 12:00 до 23:00 возможны ливневый дождь, шквал, гроза и град, сообщают метеорологи. ГУ МЧС по РТ дает рекомендации на случай подобных штормов. Если вы находитесь дома, не следует пользоваться электроприборами. Окна и двери должны быть закрыты. А стоя перед открытым окном, не держите в руках металлические приборы. Находясь на улице во время шторма, постарайтесь найти укрытие. Не прячьтесь под деревьями и держитесь дальше от металлоконструкций.