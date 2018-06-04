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Новосибирцы получили SMS c предупреждениями о грозах с ветром
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Новосибирцы получили SMS c предупреждениями о грозах с ветром 

ngs.ru 51 минуту назад
Фото: ngs.ru
МЧС разослало новосибирцам SMS-сообщения с предупреждением о неблагоприятной погоде, которая придёт в регион во вторник, 5 июня.
«5 июня по Новосибирской области ожидаются дожди, грозы, порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных служб — 112», — говорится в сообщении МЧС.
Согласно прогнозу синоптиков, ожидаются осадки в том числе и в Новосибирске: они придут в город завтра во второй половине дня, но затронут лишь некоторые районы. При этом температура воздуха в городе будет достаточно комфортной: ночью 7–9 градусов, днём — 20–22 градуса. А в середине недели в Новосибирск придёт настоящая жара.
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