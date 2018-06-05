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В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка
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В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
1 июня начали поступать выплаты пострадавшим от весеннего паводка в Алтайском крае в 2018 году, сообщает Министерство труда и социальной защиты.
Материальную помощь получат 18193 человека, на данный момент средства уже перечислены 17390 гражданам.
Размер субсидий, которые выделило российское правительство Алтайскому краю, составляет 391, 2 млн рублей. Они будут распределены среди пострадавших из 23 сельских районов. 10 тысяч рублей в качестве единовременной материальной помощи получат все пострадавшие. Те, кто лишился части имущества, могут рассчитывать на 50 рублей. Жители края, лишившиеся всего во время паводка получат 100 тысяч на человека.
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