В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка 

1 июня начали поступать выплаты пострадавшим от весеннего паводка в Алтайском крае в 2018 году, сообщает Министерство труда и социальной защиты.
Материальную помощь получат 18193 человека, на данный момент средства уже перечислены 17390 гражданам.
Размер субсидий, которые выделило российское правительство Алтайскому краю, составляет 391, 2 млн рублей. Они будут распределены среди пострадавших из 23 сельских районов. 10 тысяч рублей в качестве единовременной материальной помощи получат все пострадавшие. Те, кто лишился части имущества, могут рассчитывать на 50 рублей. Жители края, лишившиеся всего во время паводка получат 100 тысяч на человека.