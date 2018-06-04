Корабль встречает цунами в открытом море: завораживающее видео

Переживать в открытом море шторм неприятно даже самому опытному капитану. Что тут говорить о цунами, через которое был вынужден пройти японский сухогруз: высота волн у побережья достигала 10 метров.

Огромная волна пугающе медленно двигается к кораблю. В такой ситуации поделать уже ничего нельзя, от цунами не убежишь. Капитан принял единственно верное решение: на малом ходу просто принял волну на себя.

Цунами было вызвано мощное землетрясение у Японских островов. Его магнитуда составила поразительные 9 баллов по шкале Рихтера — впрочем, японцам не привыкать к таким «подаркам» природы.

По счастью, для судна все закончилось хорошо. Но этому землетрясению было далеко до самых мощных в истории человечества — цунами после них порой уничтожали целые города.