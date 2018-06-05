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Синоптики рассказали, что на Свердловскую область обрушится шквалистый ветер и град
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Синоптики рассказали, что на Свердловскую область обрушится шквалистый ветер и град 

e1.ru 28 минут назад
Фото: e1.ru
Спасатели и синоптики предупредили свердловчан о сильном ветре, крупном граде. Вчера синоптики говорили, что несколько дней будут идти дожди.
«В ближайший час ветер усилится до 25 метров в секунду, ожидается крупный град и дожди, — рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. — Опасные метеоявления сохранятся и 6 июня. Специалисты МЧС призывают свердловчан быть осторожными и просят выполнять рекомендации по безопасности».
Спасатели просят не выходить из дома без особой необходимости и позаботиться о домашних животных и птицах, укрыть их в специальных помещениях.
«Автотранспорт по возможности разместить в гараже или на крытой парковке. Держитесь подальше от деревьев, рекламных конструкций и остановочных комплексов, шквалистым ветром они могут быть повреждены и способны нанести травмы людям», — напомнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Над городом уже пронёсся сильный ветер, есть пострадавшие автомобили.
Если потребуется помощь или вы стали очевидцами происшествия, спасатели просят оперативно сообщать в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.
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