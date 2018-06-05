Синоптики рассказали, что на Свердловскую область обрушится шквалистый ветер и град

Спасатели и синоптики предупредили свердловчан о сильном ветре, крупном граде. Вчера синоптики говорили, что несколько дней будут идти дожди.

«В ближайший час ветер усилится до 25 метров в секунду, ожидается крупный град и дожди, — рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области . — Опасные метеоявления сохранятся и 6 июня. Специалисты МЧС призывают свердловчан быть осторожными и просят выполнять рекомендации по безопасности».

Спасатели просят не выходить из дома без особой необходимости и позаботиться о домашних животных и птицах, укрыть их в специальных помещениях.

«Автотранспорт по возможности разместить в гараже или на крытой парковке. Держитесь подальше от деревьев, рекламных конструкций и остановочных комплексов, шквалистым ветром они могут быть повреждены и способны нанести травмы людям», — напомнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Над городом уже пронёсся сильный ветер, есть пострадавшие автомобили.

Если потребуется помощь или вы стали очевидцами происшествия, спасатели просят оперативно сообщать в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.