В Рязани потушили пожар на картонно-рубероидном заводе

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что производственный цех загорелся на площади 600 квадратных метров на картонно-рубероидном заводе в Рязани. По уточненным данным ГУМЧС по региону, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Пострадавших нет.

"Пожар ликвидирован в 15.58 мск", — говорится в сообщении. Отмечается, что на место пожара выезжали девять пожарных автомобилей, 21 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Объем ущерба от пожара устанавливается, отмечают в ведомстве.