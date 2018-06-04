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В Рязани потушили пожар на картонно-рубероидном заводе
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В Рязани потушили пожар на картонно-рубероидном заводе 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Пожар на картонно-рубероидном заводе в Рязани потушен, сообщило ГУМЧС России по региону.
Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что производственный цех загорелся на площади 600 квадратных метров на картонно-рубероидном заводе в Рязани. По уточненным данным ГУМЧС по региону, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Пострадавших нет.
"Пожар ликвидирован в 15.58 мск", — говорится в сообщении. Отмечается, что на место пожара выезжали девять пожарных автомобилей, 21 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Объем ущерба от пожара устанавливается, отмечают в ведомстве.
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