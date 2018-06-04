В Петербурге и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение

Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение в понедельник, 4 июня, сообщает Nation News.

Это оранжевый уровень опасности. По словам спасателей, ожидается сильный порывистый западный и северо-западный ветер. В прибрежных районах порывы могут достигать скорости в 15 м/с.

Представители МЧС призвали проявлять внимательность, избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями, ветхими кровлями. Автомобили лучше не оставлять под деревьями и у рекламных конструкций и опор освещения.