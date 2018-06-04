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В Петербурге и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение
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В Петербурге и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение 

RT на русском 1 час назад
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение в понедельник, 4 июня, сообщает Nation News.
Это оранжевый уровень опасности. По словам спасателей, ожидается сильный порывистый западный и северо-западный ветер. В прибрежных районах порывы могут достигать скорости в 15 м/с.
Представители МЧС призвали проявлять внимательность, избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями, ветхими кровлями. Автомобили лучше не оставлять под деревьями и у рекламных конструкций и опор освещения.
1 июня URA.RU сообщало, что рейсы в аэропорту Салехарда перенесли из-за непогоды.
RT на русском: последние новости
Источник: в Волгоградской области разбился легкомоторный самолёт Источник сообщил о возгорании на полигоне ТБО в Подмосковье «Талибан» захватил афганский уезд на границе с Таджикистаном
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