Тайфун надвигается на провинцию Хайнань

Хайкоу, 4 июня / Синьхуа / — Провинция Хайнань /Южный Китай/ в понедельник объявила предупреждение в связи с приближением четвертого по счету в этом году тайфуна, который в ближайшие дни принесет в провинцию сильные дожди.

Как предполагается, тропическая депрессия превратится в тайфун вечером в понедельник или днем во вторник. Тайфун может достичь восточного побережья пров. Хайнань или пройти мимо этой провинции вечером во вторник, сообщила провинциальная метеослужба.

По информации местного ведомства по морским делам, начиная с 15:00 сегодняшнего дня будет приостановлено движение пассажирских судов через пролив Цюнчжоу. -0-