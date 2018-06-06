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Погоду на юге Китая испортил тропический шторм
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Погоду на юге Китая испортил тропический шторм 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
Погоду на побережье южной китайской провинции Гуандун испортил тропический шторм. Больше всего не повезло жителям города Чжаньцзян. Там ливни и шквалистый ветер.
Сильные осадки зафиксированы и в ряде районов островной провинции Хайнань. В регионе был объявлен желтый уровень опасности. Экстренные службы готовятся ликвидировать последствия удара стихии.
Из-за сильных волн временно закрыто морское сообщение через пролив Цюнчжоу, который разделяет остров Хайнань и провинцию Гуандун. Атмосферный вихрь смещается на северо-запад со скоростью 5 километров в час, передает ТАСС.
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