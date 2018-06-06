Погоду на юге Китая испортил тропический шторм

Погоду на побережье южной китайской провинции Гуандун испортил тропический шторм. Больше всего не повезло жителям города Чжаньцзян. Там ливни и шквалистый ветер.

Сильные осадки зафиксированы и в ряде районов островной провинции Хайнань. В регионе был объявлен желтый уровень опасности. Экстренные службы готовятся ликвидировать последствия удара стихии.