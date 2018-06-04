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Как вести себя завтра во время шторма. Советы от МЧС
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Как вести себя завтра во время шторма. Советы от МЧС 

Казанский Портал 1 час назад
Во вторник, то есть завтра, на Казань обрушится шквалистый ветер с грозами, градом и ливнем. МЧС РТ рассказало, как вести во время шторма.
1. Водителям лучше отказаться от поездок за пределы города. За рулем нужно быть еще осторожнее, чем обычно, и не делать лишних телодвижений. Если ливень с грозой застали в пути, нужно остановиться и переждать непогоду;
2. Не стоит прятаться от ветра около домов: с крыш может что-то упасть. То же самое с остановками и недостроенными зданиями. Спрятаться можно в подъезде;
3. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Нельзя стоять или парковаться рядом с крупными деревьями;
4. Дома нужно закрыть окна, выключить телевизор и другие электроприборы.
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