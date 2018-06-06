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В Курганской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
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В Курганской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды 

RT на русском 50 минут назад
Фото: RT на русском
В Курганской области в ближайшее время ожидаются грозы, ливни и крупный град, сообщает URA.RU. Спасатели объявили экстренное предупреждение.
Как прогнозируют синоптики, вечером 6 июня и в течение дня 7 июня местами пройдут сильные осадки, скорость ветра составит 25 м/с и более.
В Кургане — ветер до 17 м/с, дождь и гроза.
Температура воздуха в диапазоне +22…+24 °C, по области — до +27 °C.
Сотрудники МЧС предупредили о возможных отключениях энергии, обрывах линий электропередач, вероятности природных пожаров, происшествий на дорогах, обрушения рекламных щитов и деревьев, кровли жилых домов.
4 июня Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение.
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