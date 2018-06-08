Авиакомпания AZAL начала полеты из аэропорта Внуково в Ленкорань 

Авиакомпания AZAL открыла полеты из аэропорта Внуково в Ленкорань (Азербайджан), сообщили в пресс-службе авиагавани.
«Национальный перевозчик Азербайджана — авиакомпания AZAL открыла полеты из международного аэропорта Внуково в Ленкорань», — говорится в сообщении. Уточняется, что рейсы Москва-Ленкорань выполняются еженедельно по пятницам с вылетом из Внуково в 10:00, а рейсы Ленкорань-Москва — также по пятницам с вылетом из Ленкорани в 14:40 и прилетом во Внуково в 17:50. Все рейсы выполняются на лайнерах Airbus A320. В настоящий момент авиакомпания AZAL выполняет полеты в Баку, Гянджу, Габалу и теперь Ленкорань.