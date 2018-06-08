Ещё
Авиакомпания AZAL начала полеты из аэропорта Внуково в Ленкорань
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпания AZAL начала полеты из аэропорта Внуково в Ленкорань 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: N24.ru
Авиакомпания AZAL открыла полеты из аэропорта Внуково в Ленкорань (Азербайджан), сообщили в пресс-службе авиагавани.
«Национальный перевозчик Азербайджана — авиакомпания AZAL открыла полеты из международного аэропорта Внуково в Ленкорань», — говорится в сообщении. Уточняется, что рейсы Москва-Ленкорань выполняются еженедельно по пятницам с вылетом из Внуково в 10:00, а рейсы Ленкорань-Москва — также по пятницам с вылетом из Ленкорани в 14:40 и прилетом во Внуково в 17:50. Все рейсы выполняются на лайнерах Airbus A320. В настоящий момент авиакомпания AZAL выполняет полеты в Баку, Гянджу, Габалу и теперь Ленкорань.
Агентство «Москва»: последние новости
Санитарный вертолет эвакуирует в больницу ребенка, упавшего с четвертого этажа в Царицыно Более 46 км дорог планируется отремонтировать в Люберцах до октября Возгорание произошло в здании управы Бескудниковского района
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выглядит на 45 и худая»: Жириновский раскритиковал Путина65
Цены на бензин рухнули после слов Путина819
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ139
Получившая комплимент от Путина рассказала о порно163
Уезжающим на Украину россиянам дали наказ40
Видео
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
00:30
Белый медведь объелся и застрял в окне
Общество Происшествия
00:17
Украина похвасталась «пугающим Кремль» оружием
Армия В мире
05:15
Получившую комплимент от Путина блогершу обвинили в подставе
Общество
02:29
Греф рассказал, как заработать на покупках
Компании Личный счет
19:23
Инженер из Комсомольска пожаловался на вопрос Путину
Общество
10:10
Путин призвал чиновников к ответу
Политика Статьи
03:50
Уезжающим на Украину россиянам дали наказ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение