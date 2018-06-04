Аэропорт Внуково ввел новую схему движения транспорта

С 4 июня по 25 июля подъезд к терминалу А будет закрыт для легкового транспорта, в том числе, такси. Посадка и высадка на борт самолетов будет осуществляться возле отеля Hilton.

Стоимость многоуровневых парковок на и территории воздушного узла снизится с 500 до 250 рублей.