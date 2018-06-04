Аэропорт Внуково ввел новую схему движения транспорта 

С 4 июня по 25 июля подъезд к терминалу А будет закрыт для легкового транспорта, в том числе, такси. Посадка и высадка на борт самолетов будет осуществляться возле отеля Hilton.
Стоимость многоуровневых парковок на и территории воздушного узла снизится с 500 до 250 рублей.
Подобные меры были одобрены Владимиром Путиным.
Руководство аэропорта Внуково выпустило официальный пресс-релиз, в котором приносит извинения пассажирам за временные неудобства и просит планировать свой маршрут в соответствии с новыми правилами движения транспорта.