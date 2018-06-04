Плавучий остров в Чухломском озере поразил жителей

Плавучий остров в Чухломском озере практически парализовал там купальный сезон. Как узнал KOSTROMA.TODAY, островок появился весной.

После того, как растаял лед, по озеру стал кочевать небольшой остров с деревьями.

«Похоже, он оторвался от берега, который подмывала вода. Теперь островок плавает туда-сюда. Пару раз задерживался в центре водоема», — рассказывают местные жители.

Сначала местные жители с интересом смотрели за плавучей землей, но потом остров прибился к пляжу. В итоге он фактически закрыл акваторию у пляжа — купаться стало негде.

Чтобы поплыть дальше глубже, нужно миновать остров. А это неудобно и может быть опасно.