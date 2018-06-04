Ещё
В Нестеровском районе при пожаре в жилом доме погиб 69-летний пенсионер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нестеровском районе при пожаре в жилом доме погиб 69-летний пенсионер 

Клопс.Ru 1 час назад
В посёлке Вознесенское Нестеровского района при пожаре в жилом доме погиб 69-летний мужчина. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Пожар произошёл в субботу, 2 июня, около 15:20 в одноэтажном доме на две квартиры. По словам местной жительницы, в загоревшейся квартире находился нелегальный магазин. Пожарные обнаружили, что в огне погиб 69-летний местный житель.
В ГУ МЧС России по Калининградской области пояснили, что горел одноэтажный двухквартирный кирпичный жилой дом довоенной постройки. По деревянной обрешётке огонь добрался до шиферной кровли.
Клопс.Ru: последние новости
В Гурьевском районе в карьере утонул 28-летний мужчина У жителей России будут дополнительные выходные на следующей неделе Режиссёр Михалков рассказал, как заработал полмиллиарда рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пригрозили потерей Петербурга448
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской384
Умер Леонид Неведомский19
Магистр «Что? Где? Когда?» получил клюшкой в лоб25
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым14
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
02:37
«Шёл за хлебом — был убит»: «смерть» Бабченко высмеяли
Общество
05:29
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской
Общество
00:54
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Новости Москвы Общество
04:10
Магистр «Что? Где? Когда?» получил клюшкой в лоб
Шоу-бизнес Другое
03:45
«Путин получает всё, а США — ничего»
В мире Политика
01:45
России пригрозили потерей Петербурга
В мире Прибалтика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение