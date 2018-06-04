В Нестеровском районе при пожаре в жилом доме погиб 69-летний пенсионер

В посёлке Вознесенское Нестеровского района при пожаре в жилом доме погиб 69-летний мужчина. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Пожар произошёл в субботу, 2 июня, около 15:20 в одноэтажном доме на две квартиры. По словам местной жительницы, в загоревшейся квартире находился нелегальный магазин. Пожарные обнаружили, что в огне погиб 69-летний местный житель.