Четыре человека пострадали при пожаре в бане на Ямале 

В селе Гаp-Сале Тазовского района накануне, 3 июня, загорелась баня. Четыре человека пострадали, троих из них доставили в больницу с ожогами.
По данным регионального ГУ МЧС, огнем повреждено частное строение, приспособленное под баню на площади 7 квадратных метров. Предварительно, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью.
— Возгорание произошло в 04:58 по улице Школьной. В 05:22 пожар был ликвидирован. В тушении были задействовано восемь человек личного состава и две единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО, — сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.