Четыре человека пострадали при пожаре в бане на Ямале

В селе Гаp-Сале Тазовского района накануне, 3 июня, загорелась баня. Четыре человека пострадали, троих из них доставили в больницу с ожогами.

По данным регионального ГУ МЧС, огнем повреждено частное строение, приспособленное под баню на площади 7 квадратных метров. Предварительно, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью.