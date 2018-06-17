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В Иркутской области заявили о чрезвычайной пожароопасности лесов 17 и 18 июня
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В Иркутской области заявили о чрезвычайной пожароопасности лесов 17 и 18 июня 

RT на русском 1 час назад
Утром в воскресенье в регионе зарегистрировано 39 лесных пожаров на общей площади 26 тыс. га. Несколько самых крупных очагов действуют в Бодайбинском районе, ещё по несколько — в Катангском и Мамско-Чуйском. Во всех случаях причинами возгораний стали грозы.
«По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 и 18 июня местами по области ожидаются грозы и усиление до 12-17 м/с», — заявили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Там добавили, что в большинстве районов Прибайкалья установилась высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде объявили противопожарный режим с 1 июня.
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