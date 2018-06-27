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В Иркутской области установили высокий уровень пожароопасности
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В Иркутской области установили высокий уровень пожароопасности 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 27 июн — РИА Новости. Высокий уровень пожароопасности установился в 14 районах Иркутской области, за минувшие сутки в регионе потушили 25 пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
"26 июня на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 25 пожаров. Общая площадь потушенных очагов составляет 12 630 га. В локализованном состоянии на текущие сутки перешло семь пожаров", — говорится в сообщении.
В зоне космомониторинга находятся 23 природных пожара, их общая площадь более 26 тысяч гектаров. В тушении очагов возгорания 26 июня было задействовано 164 пожарных-десантника, 119 сотрудников лесной охраны, 154 мобилизованных гражданина, 89 единиц наземной техники, три вертолета Ми-8.
Отмечается, что высокий класс пожарной опасности установился в 14 муниципалитетах региона. В связи с установившейся сухой и жаркой погодой на территории области действует запрет на пребывание граждан в лесах.
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