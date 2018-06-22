В Иркутской области площадь лесных пожаров за сутки увеличилась на 4,5 тыс. га

МОСКВА , 22 июня. / ТАСС /. Площадь природных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась на 4,5 тыс. га, до 37,5 тыс. га. Большая часть очагов находится в отдаленной труднодоступной местности, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"По состоянию на утро 22 июня как действующие зарегистрированы 17 пожаров на общей площади 1,3 тыс. га, там ведутся работы по тушению огня. В зоне космомониторинга находятся 30 природных пожаров, все они возникли из-за гроз. Их общая площадь составляет более 32 тыс. га, покрытых лесом, и около 4 тыс. га не лесной территории", — сообщили в пресс-службе.

В правительстве пояснили, что пожары в труднодоступной местности не тушатся, так как затраты на их ликвидацию могут превысить возможный ущерб. Объектам экономики или населенным пунктам такие возгорания угрозы не представляют.

В соседней Бурятии , где накануне сообщалось о шести очагах на площади 2,2 тыс. га, на утро пятницы зарегистрировано 12 очагов, их общая площадь — свыше 3,5 тыс. га. По данным регионального главка МЧС, семь из них на площади 3,3 тыс. га находятся в зоне космомониторинга. Эти пожары также находятся в отдаленной труднодоступной местности и не тушатся.

"За прошедшие сутки проводились работы по тушению девяти лесных пожаров в Бичурском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах. К концу суток ликвидировано два очага возгораний, три локализовано, четыре продолжает действовать", — добавили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

К борьбе со стихией в привлечены около 100 человек из числа лесной охраны, лесопользователей пожарных— парашютистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов, привлечено более 20 единиц лесопожарной техники.