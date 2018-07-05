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Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 80 тыс. га
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Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 80 тыс. га 

ТАСС 5 июля 2018
ИРКУТСК, 5 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров, по данным на утро четверга, в Иркутской области превысила 80 тыс. га. Основное количество очагов приходится территорию, где их тушение не производится, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В зоне космомониторинга находятся 44 природных пожара, все они возникли из-за гроз. Их общая площадь составляет 66 556 га, покрытых лесом, и 4780 га не лесной территории: 39 очагов — в Катангском районе и по одному — в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Нижнеудинском, Тулунском и Усть-Удинском районах", — говорится в сообщении.
Из 44 очагов в настоящий момент тушатся только два, создававших угрозу для населенных пунктов — в районе поселков Бур и Токма Катангского района. Там работают 62 пожарных-десантника, в распоряжении которых восемь единиц техники.
Как действующие в регионе в четверг зарегистрированы 33 пожара на общей площади 9351 га: по восемь возгораний в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах, три — в Братском, два — в Усть-Удинском, по одному — в Жигаловском, Киренском, Нижнеилимском и Чунском районах. На их ликвидации работают более 137 пожарных-десантников и около 200 сотрудников лесной охраны, задействованы 200 единиц техники.
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