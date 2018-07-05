Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 80 тыс. га

ИРКУТСК , 5 июля. / ТАСС /. Площадь лесных пожаров, по данным на утро четверга, в Иркутской области превысила 80 тыс. га. Основное количество очагов приходится территорию, где их тушение не производится, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В зоне космомониторинга находятся 44 природных пожара, все они возникли из-за гроз. Их общая площадь составляет 66 556 га, покрытых лесом, и 4780 га не лесной территории: 39 очагов — в Катангском районе и по одному — в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Нижнеудинском, Тулунском и Усть-Удинском районах", — говорится в сообщении.

Из 44 очагов в настоящий момент тушатся только два, создававших угрозу для населенных пунктов — в районе поселков Бур и Токма Катангского района. Там работают 62 пожарных-десантника, в распоряжении которых восемь единиц техники.