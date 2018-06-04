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Взрыв произошел у здания университета в Афганистане, есть жертвы
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Взрыв произошел у здания университета в Афганистане, есть жертвы 

Российская Газета 1 час назад
Не менее семи человек погибли и еще девять получили ранения в результате взрыва, произошедшего в понедельник у здания Кабульского политехнического университета в Афганистане. По данным местной полиции, это была атака террориста-смертника.
В МВД, в свою очередь, сообщили, что террористический акт произошел во время собрания более двух тысяч богословов со всей страны, расположившихся рядом с институтом в палатке Лойя-джирга (совета старейшин, прим. «РГ»).
"Инцидент произошел за пределами палатки Лойя-джирга, когда религиозные деятели покидали собрание", — цитирует TOLO News представителя местных правоохранительных органов.
Известно, что взрыв произошел через несколько минут после того, как богословы выпустили фетву — исламскую директиву, в которой выступили против продолжающейся войны в стране, осудили террористические акты и призвали все стороны сесть за стол переговоров.
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