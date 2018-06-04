Ещё
Рабочие погибли при пожаре в разведгородке в Красноярском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рабочие погибли при пожаре в разведгородке в Красноярском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Следственный комитет по Красноярскому краю начал проверку по факту возгорания жилых вагончиков на месторождении, где погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс‐службе ведомства.
«2 июня на территории жилого городка подрядной организации организации ООО «КатэкСтройКомплект» Юрубчено-Тохомского месторождения произошло возгорание двух жилых вагончиков, в которых проживало около десяти рабочих», — рассказали в ГСУ СК. Следственно-оперативной группе удалось попасть на место происшествия только накануне из-за расположения Юрубчено-Тохомского месторождения: оно находится в 750 километрах от ближайшего населенного пункта. Добраться туда возможно только по воздуху.
Предварительно, причиной пожара стала неисправная работа электрообогревателей. Сейчас специалисты проводят экспертизы и опрашивают очевидцев для выяснения обстоятельств случившегося.
За минвушие выходные красноярские пожарные потушили больше 20 лесных пожаров. Сейчас действующими остаются еще десять, однако угрозы для населения нет.
360tv.ru: последние новости
Дельтоплан разбился в Волгоградской области. Погиб один человек Упавший с моста ребенок утонул в Татарстане Авиакомпания «Азимут» открыла новое направление
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской252
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым13
Путин успокоил Евросоюз165
Место, где остановилось время: трагедия «Арзамас-1»9
России пригрозили потерей Петербурга93
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
05:29
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской
Общество
03:45
«Путин получает всё, а США — ничего»
В мире Политика
01:45
России пригрозили потерей Петербурга
Прибалтика В мире
Рак отрезал себе клешню и спасся из кастрюли
01:03
Забита последняя свая Крымского моста
Общество Недвижимость
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
04:35
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым
Шоу-бизнес
00:44
Авиакомпании сокращают число рейсов в Крым
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение