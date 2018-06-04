Рабочие погибли при пожаре в разведгородке в Красноярском крае

Следственный комитет по Красноярскому краю начал проверку по факту возгорания жилых вагончиков на месторождении, где погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс‐службе ведомства.

«2 июня на территории жилого городка подрядной организации организации ООО «КатэкСтройКомплект» Юрубчено-Тохомского месторождения произошло возгорание двух жилых вагончиков, в которых проживало около десяти рабочих», — рассказали в ГСУ СК. Следственно-оперативной группе удалось попасть на место происшествия только накануне из-за расположения Юрубчено-Тохомского месторождения: оно находится в 750 километрах от ближайшего населенного пункта. Добраться туда возможно только по воздуху.

Предварительно, причиной пожара стала неисправная работа электрообогревателей. Сейчас специалисты проводят экспертизы и опрашивают очевидцев для выяснения обстоятельств случившегося.

За минвушие выходные красноярские пожарные потушили больше 20 лесных пожаров. Сейчас действующими остаются еще десять, однако угрозы для населения нет.