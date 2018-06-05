Ещё
На устранение последствий урагана в Нижнем Новгороде потребуется 40 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На устранение последствий урагана в Нижнем Новгороде потребуется 40 миллионов рублей 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Об этом во вторник, 6 июля, журналистам сообщил мэр города Владимир Панов.
«Мы прошли через два события: 29 мая в Нижнем Новгороде ураганный ветер со скоростью 20 м/с повалил 31дерево, но самая сложная ситуация наступила 30 мая, когда ураганный ветер можно было назвать штурмом — его скорость достигала 27 м/с, — и последствия были совершенно другими по масштабу», — рассказал Владимир Панов.
По данным, озвученным мэром, в урагане пострадали десять жителей Нижнего Новгорода, получившие травмы легкой степени тяжести. Все они были госпитализированы, на сегодняшний день один пациент отпущен домой.
В результате природной стихии электроснабжение было прервано в 1441 доме (50% — индивидуальные жилые дома, 50% — многоквартирные жилые дома).
Кроме того, на 119 социально значимых объектах и 128 многоквартирных домах ураган повредил кровлю. Ветер повалил 46 инженерных конструкций и 12 световых опор.
Другими последствиями стихии стали 3,5 тысячи обрушенных деревьев и 238 поврежденных автомобилей нижегородцев.
По моему поручению 30 мая в Нижнем Новгороде был введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до полного устранения последствий ураганного ветра. Режим ЧС позволяет администрации привлекать в помощь любые организации, независимо от их формы собственности.
Владимир Панов
глава Нижнего Новгорода
По словам мэра, средства, необходимые для устранения последствий стихии, в полном объеме будут выделены на этой неделе из резервного фонда губернатора Нижегородской области.
Напомним, ураган оставил без крыши Нижегородский кремль.
Фото: vk.com
Vgoroden.ru: последние новости
Сломанные деревья и изуродованные машины: в Нижнем Новгороде бушует ураган (ФОТО) Свет вернулся в дома нижегородцев после урагана Будет ли вторая волна урагана в Нижнем Новгороде: прогноз Гидрометцентра
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки получили право блокировать карты россиян45
Пока вы спали: Бензин подорожает в 1,5 раза526
Путин осадил журналиста по-немецки162
Смертельный круиз13
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус241
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко рассказал о цели «убийства» Бабченко
Украина В мире
01:11
Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком
Происшествия
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
04:02
Удар США по Сирии привел к гибели жителей
Ближний Восток Катастрофы
00:33
Горящий ТЦ в Казани может обрушиться
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение