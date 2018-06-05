На устранение последствий урагана в Нижнем Новгороде потребуется 40 миллионов рублей

Панов. Об этом во вторник, 6 июля, журналистам сообщил мэр города Владимир

«Мы прошли через два события: 29 мая в Нижнем Новгороде ураганный ветер со скоростью 20 м/с повалил 31дерево, но самая сложная ситуация наступила 30 мая, когда ураганный ветер можно было назвать штурмом — его скорость достигала 27 м/с, — и последствия были совершенно другими по масштабу», — рассказал Владимир Панов.

По данным, озвученным мэром, в урагане пострадали десять жителей Нижнего Новгорода, получившие травмы легкой степени тяжести. Все они были госпитализированы, на сегодняшний день один пациент отпущен домой.

В результате природной стихии электроснабжение было прервано в 1441 доме (50% — индивидуальные жилые дома, 50% — многоквартирные жилые дома).

Кроме того, на 119 социально значимых объектах и 128 многоквартирных домах ураган повредил кровлю. Ветер повалил 46 инженерных конструкций и 12 световых опор.

Другими последствиями стихии стали 3,5 тысячи обрушенных деревьев и 238 поврежденных автомобилей нижегородцев.

По моему поручению 30 мая в Нижнем Новгороде был введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до полного устранения последствий ураганного ветра. Режим ЧС позволяет администрации привлекать в помощь любые организации, независимо от их формы собственности.

Владимир Панов

глава Нижнего Новгорода

По словам мэра, средства, необходимые для устранения последствий стихии, в полном объеме будут выделены на этой неделе из резервного фонда губернатора Нижегородской области

Напомним, ураган оставил без крыши Нижегородский кремль.

Фото: vk.com