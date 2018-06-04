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В Тюменской области построят семь новых мостов
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В Тюменской области построят семь новых мостов 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Из-за наводнения весной 2017 года в Тюменской области пострадало три моста, которые в течении 2018 года восстановят, сообщает правительство региона. Кроме того, в Аромашевском, Бердюжском и в Голышмановском районах будут построены три моста.
Еще один мост появится через реку Турба на 184 километре трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.
«В настоящее время идет процедура размещения госзаказа и заключения контрактов. Приступить к работам планируем в июне и уже к концу года завершить их», — рассказал начальник управления.
Таким образом, в течении 2018 года в Тюменской области построят семь новых мостов.
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