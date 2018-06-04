В Тюменской области построят семь новых мостов

Из-за наводнения весной 2017 года в Тюменской области пострадало три моста, которые в течении 2018 года восстановят, сообщает правительство региона. Кроме того, в Аромашевском, Бердюжском и в Голышмановском районах будут построены три моста.

Тобольск — Ханты-Мансийск. Еще один мост появится через реку Турба на 184 километре трассы Тюмень

«В настоящее время идет процедура размещения госзаказа и заключения контрактов. Приступить к работам планируем в июне и уже к концу года завершить их», — рассказал начальник управления.

Таким образом, в течении 2018 года в Тюменской области построят семь новых мостов.