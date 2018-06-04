Ямальские реки освобождаются от ледяного плена. Надым отстаёт

На выходных жители окружной столицы дождались долгожданного ледохода. Ледоход на Оби идёт полным ходом. Сейчас льдины покидают Обский бассейн. Голова ледохода фиксируется в районе посёлка Горнокнязевск. До выхода из Оби в залив Карского моря 252 км.

В Тарко— Сале так же на днях ожидается ледоход по реке «Еркал-Надей-Пур». Голова главного айсберга находится в 220 км. от районного центра.

В Красноселькупском районе ледоход находится в 200 км. от районного посёлка. В очереди на освобождение от льда река Надым. Там ледостав только начался.