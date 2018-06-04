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Ямальские реки освобождаются от ледяного плена. Надым отстаёт
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Ямальские реки освобождаются от ледяного плена. Надым отстаёт 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
На выходных жители окружной столицы дождались долгожданного ледохода. Ледоход на Оби идёт полным ходом. Сейчас льдины покидают Обский бассейн. Голова ледохода фиксируется в районе посёлка Горнокнязевск. До выхода из Оби в залив Карского моря 252 км.
В Тарко— Сале так же на днях ожидается ледоход по реке «Еркал-Надей-Пур». Голова главного айсберга находится в 220 км. от районного центра.
В Красноселькупском районе ледоход находится в 200 км. от районного посёлка. В очереди на освобождение от льда река Надым. Там ледостав только начался.
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