Спасатели зафиксировали первые подтопления в Новосибирске 

Первые подтопления ниже плотины Новосибирской ГЭС зафиксировали службы спасения, сообщил «Интерфакс Сибирь».
В целом гидрологическая обстановка в городе спокойная, однако частично подтоплены два садовых участка в садовом обществе «Геолог». Сейчас уровень воды в Новосибирске находится на уровне 345 сантиметров, с понедельника он может подняться до 355-365 сантиметров.
«При данном уровне возможно подтопление до десяти садовых участков. Возникновение ЧС, связанных с опасными гидрологическими явлениями, маловероятны», — сказали в ГУ МЧС России.
В Якутии идет ледоход по реке Яна. Жителей поселка Усть-Янск пришлось эвакуировать. В регионе действует режим ЧС.