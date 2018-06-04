Ураган нанес миллионный ущерб казанской академии тенниса им. Тарпищева

Ураган нанес ущерб в один миллион рублей академии тенниса им. Ш. Тарпищева, сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов

По его словам, в стлице РТ продолжают устранять последствия штормового ветра, который обрушился на республику 30 мая. Так, ураган сорвал купол с академии тенниса, общая площадь которого 3 тыс. кв. метров, и повредил 11 прожекторов. Сумма ущерба — более 1 млн рублей.

В Кировском и Московском районах ветер повалил более тысячи деревьев в лесопарке Лебяжье, вдоль дорог Большая, Кызыл Армейская, Урицкого сломал 32 дерева, на территории дворов — более 100 деревьев.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районе из-за сильного ветра упало 41 дерево, в результате чего пострадали 13 автомобилей, фасады 2 зданий и крыши 3 домов. Также были повреждены шесть линий электропередач из-за чего в нескольких домах не было света. На ремонт ЛЭП управляющие компании потратили более 200 тыс. рублей.

В Вахитовском и Приволжском районах повреждены остановочные павильоны, в березовой роще, на площадке проведения Сабантуя, повалено более 45 деревьев. Кроме того, пострадали торговые объекты по ул. Саид-Галеева, Братьев Касимовых. Помимо этого, сильный ветер повредил кровлю двух жилых домов по адресам: ул. Назарбаева, 35 и ул. Кремлевская, 23.

В Советском районе ветер повалил 110 деревьев, из которых 38 на придомовых территориях, 35 — на дорогах, 37 — на территории учреждений образования. Повреждено одно кровельное покрытие, в 3 многоквартирных домах повреждены парапеты, три линии электропередачи с обрывом кабеля по улицам Губкина, Каспийская и Чишмэле.