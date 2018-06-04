С последствиями ливня в Уфе борются спасатели МЧС

Спасатели МЧС рассказали о последствиях сильного ливня, который пронёсся над башкирской столицей в понедельник, 4 июня.

— В семь районов города направили оперативные группы пожарно-спасательных подразделений, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Фактов поваленных деревьев, заглохших автомобилей не выявлено.

В результате буйства стихии задержек поездов не выявлено. Уфимский аэропорт по-прежнему принимает самолёты. Нарушений в работе социально-значимых объектов нет. После ливня погибших и пострадавших нет.

Единственным крупным последствием дождя стала остановка движения троллейбусов, которые следуют по маршрутам 1, 13, 22 в обе стороны. Спустя полчаса движение электротранспорта восстановили.

Ливневая канализация в низинных участках не справилась с объёмом воды, но на данный момент ситуация стабилизировалась, комментируют в МЧС.