Ущерб от урагана в Казани превысил 1,2 млн рублей 

Экономический ущерб, понесенный Казанью в результате сильного урагана, составил более 1,2 млн руб., пишет Inkazan со ссылкой на городскую администрацию.
В целом сильный ветер повалил более 1,3 тыс. деревьев, оборвал десятки линий электропередач, а также повредил фасады и кровли десятков домов и торговых объектов.
30 мая ураган обрушился на города Приволжского федерального округа и центральной России. В Казани прошел дождь и дул сильный ветер, он повредил здания, автомобили, повалил деревья и другие конструкции.