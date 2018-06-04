Ущерб от урагана в Казани превысил 1,2 млн рублей

Экономический ущерб, понесенный Казанью в результате сильного урагана, составил более 1,2 млн руб., пишет Inkazan со ссылкой на городскую администрацию.

В целом сильный ветер повалил более 1,3 тыс. деревьев, оборвал десятки линий электропередач, а также повредил фасады и кровли десятков домов и торговых объектов.