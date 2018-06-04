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Ущерб от урагана в Казани превысил 1,2 млн рублей
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Ущерб от урагана в Казани превысил 1,2 млн рублей 

Rambler News Service 52 минуты назад
Фото: Казанский репортер
Экономический ущерб, понесенный Казанью в результате сильного урагана, составил более 1,2 млн руб., пишет Inkazan со ссылкой на городскую администрацию.
В целом сильный ветер повалил более 1,3 тыс. деревьев, оборвал десятки линий электропередач, а также повредил фасады и кровли десятков домов и торговых объектов.
30 мая ураган обрушился на города Приволжского федерального округа и центральной России. В Казани прошел дождь и дул сильный ветер, он повредил здания, автомобили, повалил деревья и другие конструкции.
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