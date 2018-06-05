В Красноярском крае зарегистрировано 7 лесных пожаров

Красноярском крае на вечер 4 июня зарегистрировано 7 лесных пожаров: в Енисейском, Мотыгинском, Богучанском, Большемуртинском, Иланском и Березовском районах. Их общая площадь — 720 га. Такая информация содержится в оперативной сводке Лесопажарного центра.

Большинство пожаров находятся в труднодоступной зоне. Но угрозы жилым домам нет. По предварительным данным очаги возгорания возникли по вине местных жителей и из-за гроз.